Tesla, çip krizi nedeniyle Çin'deki üretimine ara verdi

Tesla geçen ay en önemli pazarlarından biri olan Şanghay’daki fabrikasında operasyonlarını küresel çip krizi nedeniyle geçici olarak durdurdu.

Tesla Çin’deki fabrikada üretim hattının çip sıkıntısı nedeniyle ağustos ayında 4 gün kesintiye uğradığını bildirdi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre yaşanan sıkıntı nedeniyle Tesla’nın ‘Model Y’ üretiminde aksamalar meydana geldi. Bloomberg'e konuşan kaynaklar üretimin şimdi normale döndüğünü belirtti.

Tesla’nın Çin’deki temsilcileri konu hakkında yorum yapmadı.