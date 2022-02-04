Tesla 817 bin aracını geri çağırıyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, emniyet kemeri sesli uyarı sistem hatası nedeniyle 817 bin 143 aracını geri çağırdığını duyurdu.

Bloomberg HT'den Hande Berktan'ın haberine göre, Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan açıklamada, 2021 ve 2022 model Model S, Model X, 2017 sonrası üretilen Model 3 ve 2020 ile 2022 arası üretilen Model Y otomobillerinde emniyet kemeri takılı olmadığında çalması gereken ikazın aktive olmaması nedeniyle federal motorlu araçlar güvenliğine uygun olmadığı belirtildi. Tesla, sorunu giderme amacıyla yazılım güncellemesi yapacağını açıkladı.

Tesla'dan yapılan açıklamada, 31 Ocak itibarı ile bu güvenlik problemi nedeniyle ilgili herhangi bir kaza olmadığı belirtildi.

Tesla, bu durumun yazılım hatasından dolayı oluşabileceğini ve otomobil çalıştıktan sonra emniyet kemeri ikaz sesinin çalışmamasının belirli koşullarda gelmiş olabileceğini açıkladı.

Tesla, hatırlanacağı üzere geçen hafta, tam otonom sürüş halinde kavşaklarda tam durmayabildikleri gerekçesiyle 53 binden fazla aracı geri çağıracağını açıklamıştı.