Tesla 500 bine yakın aracını geri çağırdı

ABD güvenlik düzenleyicisi, Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla'nın 475 binden fazla Model 3 ve Model S elektrikli otomobilini geri çağırdığını söyledi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, özellikle model 3 sedanlar için, geri görüş kameralarının arızalanarak çarpışma riskini artırabileceğini aktardı.

NHTSA, ABD'li elektrikli araç üreticisinin, arka görüş kamerası sorunlarını çözmek için 356 bin 309 tane 2017-2020 yılları arasında üretilen Model 3 ve ön kaput sorunları nedeniyle 119 bin 9 tane Model S araçlarını geri çağırdığını söyledi.

Geri çağrılan toplam araç sayısının, Tesla'nın geçen yıl teslim ettiği araç sayısıyla neredeyse aynı olduğu vurgulandı.

NHTSA, Model 3 sedanlar için, "arka görüş kamerası kablo tesisatı, bagaj kapağının açılıp kapanmasıyla hasar görebilir ve arka görüş kamerası görüntüsünün görüntülenmesini engelleyebilir" dedi.

Tesla, Model S araçlar için, ön kaput mandalı sorunlarının bir bagajın "uyarı vermeden açılmasına ve sürücünün görüşünü engellemesine neden olarak çarpma riskini artırabileceğini" söyledi.

Haber sonrası Tesla hisseleri piyasa açılışından önceki işlemlerde yüzde 2,3 düştü.