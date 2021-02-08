Tesla, 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldı

Elon Musk'un kurucusu ve CEO'su olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla, "nakit varlığının esnekliğini artırarak, çeşitlendirmek ve getirilerini maksimize etmek amacıyla" toplam 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıkladı.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın, Bitcoin, Ether, Ripple'ın XRP'si başta olmak üzere birçok popüler kripto para biriminde, yüksek değer artışıyla yansıyan sosyal medya kampanyasının ardından geldi.

Bu operasyonun açıklanmasının ardından kripto para piyasalarının en yüksek hacimli Bitcoin, 42 bin 891.03 dolar ile yeni rekor düzeye kadar tırmandı.

Musk ay başında yaptığı açıklamada, "iyi bir şey" diye nitelendirdiği, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in, "ana akımın dikkatiçi çekmeye" hazır olduğunu söyledi.

Musk, geçen günlerde Twitter profilindeki biyografi kısmına yalnızca "Bitcoin" yazmış, bunun üzerine birime yönelik ilgi hızla yükselmişti.

Musk, geçmişte bazı arkadaşlarının kendisini Bitcoin almaya ikna ettiğini ancak "partiye" geç kaldığına inandığını söyledi.

Musk ayrıca son günlerde yüzde 40 dolayında yükselen kripto para birimi Dogecoin'deki gelişmeleri yorumladı ve bu gelişmeleri "açıkça kripto para birimleriyle dalga geçmek için bir şaka olarak yapıldı" diye nitelendirdi.