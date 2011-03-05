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Ekonomi

TESK'TEN KAÇAK TÜP UYARISI ANKARA (A.A)

05 Mart 2011 13:00

-TESK'TEN KAÇAK TÜP UYARISI ANKARA (A.A) - 05.03.2011 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, toplamda 18 liraya rafineriden çıkan 12 kilogramlık tüpgazın mutfağa girişinin 55-60 lirayı bulduğunu, ''ucuz olması için kaçak işletmelerden tüp dolumu yaptıran vatandaşların evlerinde adeta bombayla yaşadığını'' bildirdi. Palandöken, yazılı açıklamasında, evlerde kullanılan tüpgaz fiyatının, ÖTV'de 2010'da yapılan yüzde 16'lık artışla 60 liraya dayandığını ifade etti. Fiyat artışı nedeniyle vatandaşların kaçak işletmelerden tüp dolumu yaptırdığını, evlerinde adeta bombayla yaşadığını kaydeden Palandöken, denetimden uzak dolum yapan işletmelere yönelik denetimlerin artırılması gerektiğine işaret etti. Vatandaşın, daha ucuza tüpgaz kullanabilmesi için ÖTV'nin düşürülmesi gerektiğini, ancak aksine artırıldığını belirten Palandöken, şöyle devam etti: ''2006 yılında 1 milyon 491 bin olan tüplü LPG'nin satışı 2010 yılında yüzde 33 azalarak 1 milyon tonun altına düşmüştür. Bilhassa doğalgaz olmayan taşradaki evlerde kullanılan tüpgaz fiyatının pahalı olması insanları farklı arayışlara yöneltiyor. Vatandaşın bu zaafından faydalanan standart dışı çalışan, kaçak dolum yapan işletmeler tespit edilerek ağır cezalar uygulanmalı, sert önlemler alınmalıdır. Yoksa tüketicinin can güvenliği ortadan kalkacaktır.'' Palandöken, vatandaşları da, duyarlı olmaları, bu tür dolum yaptırmamaları konusunda uyardı.

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