Teşkilata 'HDP' talimatı veren Erdoğan'ın konuşmasının devamı ortaya çıktı: İş çantada keklik değil, bir 7 Haziran yaşamamalıyız...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumartesi akşamı AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ‘Mahalle Başkanları Toplantısı'nda, “Bunu dışarıda konuşmam” notuyla yaptığı “HDP üzerinden parti teşkilatımızın çok farklı çalışma yapması lazım. Çünkü, onların baraj altı kalması demek, bizim durumumuzun çok daha iyi bir noktaya gelmesi demektir” açıklamasının devamı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan videolara göre, sandık kurulu üyelerinin sandık müşahitleriyle takviye edilmesi çağrısı yapan Erdoğan, “Burada sandık kurulundaki hakimiyeti biz elde etmiş oluruz. Bunu sağlama alırsak İstanbul’da başlamadan işi bitirmiş oluruz” diye konuşuyor.

“İş çantada keklik değil. Şu anda kamuoyu araştırmalarında falan iş bitmiş havada değil” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Bir 7 Haziran yaşamamalıyız. Aynı şekilde 1 Kasım yaşamamalıyız. İş bıçak sırtı olmamalı” açıklamasında bulunuyor.

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Sosyal medyada yer alan videolara göre Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bizim arkadaşlarımızdan önce onlar gelmemeli. İki, sandık müşahitlerimiz noktasında sandık kurulu üyelerinin dışında sandık müşahitleriyle bizim oraları takviye etmemiz lazım. Olur ya diğerlerinden gelmeyen olursa bu defa sandık kurulu başkanı kimse, müşahitlerden kim varsa, önce gelen kimse o, sandık kurulunun ikinci ve üçüncü üyesi olabilir. Burada bu defa sandık kurulundaki hakimiyeti biz elde etmiş oluruz. Bunları geçmişte çok yaşadık. Bunu sağlama alırsak İstanbul’da başlamadan işi bitirmiş oluruz.

13 gün var. Yani iş çantada keklik değil onu da söyleyeyim. Şu anda kamuoyu araştırmalarında falan iş bitmiş havada değil. Son seçimlerde yaşadığımız olay 7 Haziran, 1 Kasım… Bir 7 Haziran yaşamamalıyız. Aynı şekilde 1 Kasım yaşamamalıyız. İş bıçak sırtı olmamalı. İstanbul’da 81 vilayet temsil edilir. Buradan çıkacak netice Türkiye’nin neticesidir."

(Mahallelerdeki seçim çalışmaları) "Kale içeriden fethedilir. Efendim kapılardan geri döndürüyorlar. Döndürenler onların. Ama döndürmeyenler de bizim. Dolayısıyla biz ona da, ona da katlanacağız. Bu işte kapısını açmayan döndüren, kendi kimliğini kişiliğini ortaya koyuyor. Biz bir mücadele veriyoruz. Ve bu mücadeleden galip çıkmamız lazım. Öyleyse koşturacağız.

Bu mahallelerde hangi ailenin konumu nedir? Durumu nedir? Bunları mahalle yönetimi tespit edecek. Bunları sandık seçmen listesinden çıkaracağız. Seçmen listesinden çıkardıktan sonra da onların üzerinde bire bir ayrıca çalışma yapacağız.

Bire bir yaptığımız çalışmayla da, kalan süre 13 gün, fazla bir süre yok bire bir yapacağımız çalışmayla da inşallah bunları markaja alacağız. Fakat hepsinden ötesi az önce Binali Bey’in ifade ettiği gibi seçim gerçekten sandıkta kazanılır. Peki nasıl kazanılır? Sandık kurulu üyesi arkadaşlarım bir defa seçim günü diğer siyasi partilerden önce sandık mahallinde yerini almalıdır."

Ne olmuştu?

Erdoğan'ın, cumartesi akşamı AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ‘Mahalle Başkanları Toplantısı'nda, “Bunu dışarıda konuşmam” notuyla yaptığı HDP açıklamaları sosyal medyada gündem olmuştu.

Twitter'da yayılan konuşmanın görüntülere göre, ‘Mahalle Başkanları Toplantısı' yazılı bir afiş önünde konuşan Erdoğan'ın şunları dediği duyuldu:

“Arkadaşlar, HDP üzerinden parti teşkilatımızın çok farklı çalışma yapması lazım. Bunu dışarıda konuşmam. Burada sizlerle konuşuyorum, niye sizlerle konuşuyorum? Çünkü, onların baraj altı kalması demek, bizim durumumuzun çok daha iyi bir noktaya gelmesi demektir.

Dolayısıyla da, her ilçede arkadaşlarımın özellikle onlar üzerinde çok farklı çalışması lazım. Çünkü siz kim, kimdir bunu biliyorsanız. Mahalle temsilcilerimiz zaten kimin kim olduğunu bilmiyorsa bu görevi bırakması lazım. Alacaksınız sandık seçmen listesini, bakacaksınız kim kimdir. Bu çalışmayı yapmanız da inanıyorum ki bize çok farklı bir netice getirebilir. Markaja almak diyoruz ya, markaja alacaksınız."