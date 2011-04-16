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Ekonomi

TESK YAPILANDIRMANIN UZATILMASINI İSTEDİ ANKARA (A.A)

16 Nisan 2011 14:07

-TESK YAPILANDIRMANIN UZATILMASINI İSTEDİ ANKARA (A.A) - 16.04.2011 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili tanınan başvuru süresinin seçim sonrasına uzatılmasını istedi. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Mayıs 2011 tarihinde sona erecek başvuru sürecinin yeterli olmadığını, SGK İl Müdürlüklerinde, vergi dairelerinde uzun kuyrukların oluştuğunu belirterek, sürenin 12 Haziran'dan sonraya uzatılması gerektiğini kaydetti. Mart ayında insanların vergilerini ödemek için uzun kuyruklar oluşturduğunu ve bu yıl ödemesi gereken vergi ile birlikte geçmişe dönük ödenmeyen vergi, sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılması ve kredi ile kredi kartları borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin ödemelerin üst üste geldiğini anlatan Palandöken, şunları kaydetti: ''Tüm yapılandırmalar üst üste geldiği için vatandaşlarımız ve esnafımız sıkıntı içerisine girmektedir. Şu an itibariyle de esnafımız, yeni vergi ve primlerini ödemeye çalışırken, aynı zamanda yapılandırdığı borçlarını da ödemeye çalışması nedeniyle sıkışıklık yaşanmaktadır. Bu sıkışıklığın giderilmesi ve çıkarılan yapılandırmanın amacına ulaşması için sürenin 12 Haziran genel seçimleri sonrasına ertelenmesi uygun olacaktır.''

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