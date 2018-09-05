TESK: Türk malı ürünler işaretlensin, halkımız onlara yönelsin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli ürünlerin satışını artırmak amacıyla raflardaki ürünlere Türk malı olduğuna ilişkin işaret konulması gerektiğine dair görüşünü açıkladı. Palandöken, "Yüzde 100 Türk malı olan ürünler açıkça okunur şekilde belirtilmeli, halkımız yerli ürünlere yönlendirilerek hem satışlar artırılmalı hem de paramız yurt içinde kalmalı” ifadesini kullandı.

TESK Başkanı Palandöken, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik olarak inişli çıkışlı bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde yerli ürün kullanmanın önemini her zamankinden daha çok vurguluyoruz. Raflarda, tezgahlarda, reyonlarda yüzde 100 Türk malı olan ürünler açıkça okunur şekilde belirtilmeli, halkımız yerli ürünlere yönlendirilerek hem satışlar artırılmalı hem de paramız yurt içinde kalmalı.”

"Cazibesini artırır"

Ürünlerdeki 'Türk malı' ibaresinin küçük olması sebebiyle herkes tarafından fark edilemediğini öne süren Palandöken, şunları söyledi:

"Hangi ürün yüzde 100 yerli, hangi ürünün yüzde 50'si yerli bunu bilerek alışveriş yapmak, yerli ürünlerimizin cazibesini artıracaktır. Çok bilinen, dünyaca ünlü birçok markayla aynı kalitede gıda ya da tekstil ürünü üretebilen markalarımız var. Vatandaşımız bunun da bilincine vararak ürünler arasında kıyaslama yapabilir. Ekonomimizin kısa sürede bu dalgalanmalardan kurtulması için yerli ürüne teşvik artırılmalı."