TESK'ten çağrı: Deprem bölgesinde bankalara olan borçlar ertelensin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 3 ay süreyle vergi ve sosyal güvenlik borçlarının ertelenmesini sevindirici olarak nitelerken banka borçları için de talepte bulundu.

Palandöken, “Yaşanan üzücü afette ev ve iş yerlerini kaybeden vatandaşlarımızın yaraları kısa sürede sarılmalıdır. Borçlu olan vatandaşlarımız ile esnaf ve sanatkarlarımızın kamu ve özel bankalara olan kredi borçları faizsiz ertelenmelidir. İşini kaybeden esnaf ve sanatkarlara da işlerini yeniden kurma imkanı sağlamak için uzun vadeli ve sıfır faizli kredi verilmelidir. En önemlisi depremin etkilediği iller afet programına eklenerek destek kredisi programına dahil edilmelidir” diye konuştu.

Palandöken, “Vergi ve sosyal güvenlik borçlarının ertelenmesi sevindirici. Ancak kamu ve özel bankalara olan borçlar da mutlaka faizsiz ertelenmeli ve depremden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara sıfır faizli uzun vadeli kredi verilmeli. Bunun yanı sıra depremden etkilenen tüm il ve ilçeler afet programına eklenmeli” ifadelerini kullandı.