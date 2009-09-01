TESK: Kredi kartı barışısında süre uzatılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartı barışında sürenin 1 Ocak 2010 tarihine uzatılması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 3,1 milyar liralık kredi kartı borcunun sadece yüzde 8'lik bölümünün yeniden yapılandırılmasının halkın sıkıntı içerisinde olduğunu gösterdiğini belirtti.

''Harmandaki hasat toplanıp paraya çevrilmediği için beklenilen yapılandırma istenilen seviyeye ulaşmadı. Süre mutlaka uzatılarak zor durumdaki insanların başvurması sağlanmalı'' diyen Palandöken, kredi kartı barışında sürenin 1 Ocak 2010 tarihine kadar ertelenmesi gerektiğini savundu.

Vatandaşın tarladaki mahsulünü daha yeni toplamaya başladığına işaret eden Palandöken, üretilen mahsulün paraya dönüşmesi ve piyasa girmesi için mutlaka zamana ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Bunun için haklarında icra takibi başlatılmış 875 bin kişiyi kapsayan bu düzenlemenin en azından iki bayram arasında mutlaka yeniden ele alınması ve yıl başına kadar süre uzatılması gerektiğini ifade eden Palandöken, ''Yani iki bayram arasını insanlar huzurlu geçirsin. Eğer süre uzatılmaz ise istenmeyen olaylarla karşı karşıya kalabiliriz'' dedi.

Okulların Eylül sonunda açılacağına ancak halen memur maaşlarında anlaşmaya varılmadığına işaret eden Palandöken şunları kaydetti:

''Okullar açılmadan işçi, memur şimdiden kara kara düşünmeye başladı. Çünkü, bayram geliyor, okullar açılıyor ama memurlar halen anlaşamadı ve yüzde 2,5'luk zamla avutulmak isteniyorlar. Global ekonomik kriz nedeniyle insanlar işten çıkarılmış ve işsizlik yüzde 14 seviyesine ulaşarak tarihi rekorların yaşandığı, piyasada talep daralmasının olduğu bir dönemde kredi kartı borçları ile ilgili barış süreci mutlaka uzatılmalıdır''