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Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: Alkollü içkilerdeki ÖTV artışı vergi gelirlerini azaltıyor

21 Haziran 2020 14:33

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, alkollü içkilerdeki ÖTV artışının vergi gelirlerini yükseltmek yerine azalttığını söyledi.

TESK Başkanı Palandöken, alkollü içkilerin ÖTV oranının artırılmasının vergi kaybına yol açtığını belirtti.

Palandöken, bu yılın ocak ayında söz konusu ürünlere yönelik ÖTV artışı yapılmamasına rağmen, Temmuz 2019'a göre vergi gelirlerinin daha fazla yükseldiğine dikkat çekti.

TESK Başkanı, "Bu yıl ilk üç ayda alkollü içkiden tahsil edilen 3.3 milyar liralık ÖTV tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre artış yapılmasına rağmen yüzde 18.2 daha fazla. Vergi artışı olduğunda kaçak içki, evde alkollü içki yapımı gibi durumlara yönelim olduğu için hem vatandaş sağlığından oluyor hem de yerli ve milli ürünler satılmadığından devletimiz vergi kaybına uğruyor" dedi.

 

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