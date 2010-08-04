-TESK GENEL BAŞKANI DÖRTYOL'DA DÖRTYOL (A.A) - 04.08.2010 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 4 polis memurunun şehit edildiği Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Kaymakam Hayri Sandıkçı'yı ziyaret etti. Palandöken, ziyarette yaptığı konuşmada, şehit haberleriyle vatandaşların moralinin bozulduğunu, terörün üzerine kararlılıkla gidilmesi gerektiğini, teröristlere destek verenlere güvenlik kuvvetlerince gereken cevabın verileceğini söyledi. Kaymakam Sandıkçı da şehit olayının ardından toplumsal bir tepkinin etkisiyle bazı grupların uygunsuz davranışlarda bulunmasıyla ortamın gerildiğini ancak uyarı ve önlemlerle bunun önüne geçildiğini kaydetti. Sandıkçı, ilçede hayatın normale döndüğünü, Türkiye'nin her yerinden özellikle duyarlı sivil toplum kuruluşlarından telefon ve başsağlığı mesajları aldığını belirterek, Palandöken ve yöneticilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarete, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Abdulkadir Teksöz, Dörtyol Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Bölükbaşı ve TESK yönetim kurulu üyeleri katıldı.