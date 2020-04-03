TESK Başkanı: Salgın sırasında devlet esnafa ve işsiz kalana asgari ücret ödesin

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken , yeni tip Koronavirüs salgını sürecinde işsiz kalabilecek esnaf ve işçilere vurgu yaparken, "Devlet, en azından esnafa ve işsiz kalana asgari ücret ödesin. 500 bin iş yeri kapalı. Ertesi gün ekmek almaya paraları olduğunu bilsin bu arkadaşlarımız" çağrısı yaptı.

"Biz Türkiye'nin en büyük iş gücüyüz. Ekonomide esnaf olmazsa çarklar dönmez. Şimdi birçok esnaf kardeşimiz sıkıntı yaşıyor. Bir günde 40 bin kişi Halkbank'a destek için başvurdu. Bankalara gittiklerinde kredi almaları hiç kolay değil. Daha önce hiçbir yerden kredi almamış olma şartı var. Ayrıca mutlaka kefil ve temiz sicil isteniyor. Küçük esnafın sermayesi ne kadar ki bu paraları ödeyebilsin. Şimdi mesela bir berber kalfasını düşünün o berber saç kesecek ki o kalfa da para kazanabilsin. 500 bin iş yeri kapalı. Şimdi 15 gündür bu insanlar boştalar. Ben bu konuyu Çalışma Bakanımızla da bugün telekonferans yaptık anlattım."

"Arkadaşlarımız, ertesi gün ekmek alacak kadar paraları olduğunu bilerek uyuyabilsinler"

Palandöken, Güner'in 'Peki sizin talebiniz ne oldu?' sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Bizim devletimiz büyüktür, güçlüdür. Tamam Avrupa'daki gibi işletmelere 5 bin 10 bin dolar vermek zor. Ama en azından iş yapamayan esnafa, işsiz kalanlara bir asgari ücret düzeyinde bir yardım yapılmasını istiyoruz. Bu şekilde bu arkadaşlarımız da akşam ellerinde ertesi gün ekmek alacak kadar paraları olduğunu bilerek uyuyabilsinler."