TESK Başkanı Palandöken: Yeniden kapanma istemiyoruz, esnafın dayanacak gücü yok

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeniden kapanma istemiyoruz, esnafın dayanacak gücü yok” açıklamasını yaptı. Palandöken, yeni çalışma düzeniyle ilgili genelgenin bir an önce yayımlanmasını istedi.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır’ın haberine göre, TESK, eğer kapanma olacaksa da esnafın uğrayacağı zararın mutlaka devlet tarafından karşılanmasını istiyor. Kapalı işyerlerinden beyanname istendiğine dikkat çekiyor. Borç ya da faizli erteleme yerine doğrudan karşılıksız destek talep ediyor. Esnafın aldığı borcu ödeyemediğine vurgu yapılırken ertelemelerin de “faizli” olduğuna işaret eden TESK, esnaf para kazanamadığı için bunun bir anlamı olmadığını belirtiyor.

Palandöken, şöyle devam etti:

“Artık pazartesi günü beklenmeden işletmelerin açılışları ile ilgili kafalardaki soru işaretleri giderilmeli, çalışma şekli ve şartları belirlenmeli. Tüm sektörlerde endişeli bekleyişe bir son verilmeli. Çünkü iş yapamayan on binlerce esnaf, ayakta kalmaya ve yaşam mücadelesi vermeye çalışırken belirsiz bekleyiş esnafımızı tedirgin etmektedir. Zamanında tedarik olması için şimdiden tedbir alınmalı.”