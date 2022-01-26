TESK Başkanı Palandöken: Kuaför ve güzellik uzmanları mesleki yeterlilik belgesi almalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşından itibaren kuaför ve güzellik uzmanlığında zorunlu hale gelen mesleki yeterlilik belgesinin sektöre büyük katkı sağlayacağını belirterek "Zaman kaybetmeden belgesini alınmalı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle kadın iş gücünün yoğun olarak varlığını sürdürdüğü saç bakımı ve güzellik sektöründe belgesiz çalışmanın yaygın olduğuna işaret etti.

Kadınların iş gücü piyasasına katılımını hızlandırmanın önemine dikkati çeken Palandöken, "Yılbaşından itibaren zorunlu hale gelen mesleki yeterlilik belgesi sektöre büyük katkı sağlayacak. Kuaför ve güzellik uzmanlığında faaliyet gösteren meslek erbabı zaman kaybetmeden belgesini almalıdır" değerlendirmelerinde bulundu.

Palandöken, kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerinde mesleki yeterlilik belgesi konusuna en başından beri hassasiyetle yaklaştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Konfederasyonumuzun Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi (ESYEM) isimli mesleki yeterlilik alanında faaliyet gösteren belgelendirme kuruluşu, kuaför ve güzellik uzmanlığı dallarında belgelendirme faaliyetlerine devam ediyor. İlgili dalda ustalık belgesine, meslek lisesi diplomasına ya da üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okulların diplomasına sahip olanlar bu mesleki yeterlilik belgesinden muaf olacak."