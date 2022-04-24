TESK Başkanı Palandöken: Fiyatlara istikrar gelmesi için perakende yasası çıkarılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Fiyatlara istikrar gelmesi ve rekabet ortamının oluşması için mutlaka perakende yasası çıkarılmalıdır. Bu konuda Ticaret Bakanlığı çalışmalarını kısa sürede bitirmelidir" dedi.



TESK Genel Başkanı Palandöken, ülke genelinde çok fazla yerel ve zincir market olduğunu belirtti. Palandöken, zincir marketlere ilişkin, "Gıda fiyatları başta olmak üzere birçok ürün grubunda fiyatların dengesini bozan en önemli aktörlerden biri zincir marketler. Her köşe başında yan yana açıldıkları yetmezmiş gibi 'mini' konseptle daha küçük şubelerini de her sokağa açmaya devam ediyorlar. Haftanın 7 günü sabah erkenden akşam geç saate kadar açıklar ve satmadıkları hiçbir ürün yok. Bir esnaf aynı dükkanda hem kıyafet hem beyaz eşya satabilir mi? Zincir marketler ayakkabıdan kaleme, yazlık şişme ürünlerden televizyona aklınıza gelen her gıda ve malzemeyi satıyorlar. Anlaşarak bir gecede kimi ürün gruplarına aynı şekilde zam ya da indirim yaparak piyasadaki tüm fiyatlarla hamur gibi oynuyorlar" dedi.

"Esnafın tek umudu"

Palandöken, perakende yasasının çıkarılmasında geç kalındığını ve zincir marketlere düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

"Yıllardır esnaf Perakende Yasası’nda zincir marketlere bir düzenleme getirilmesi için bekliyor. Bu konuda artık geç kalınıyor. Piyasadaki aktör sayısı çoğalırsa bu fiyatlar böyle olmaz. Vatandaşın fiyatların ucuzlaması ile rahatlaması için hükumet tarafından alınan tedbirler bu zincirlerde işe yaramıyor. Perakende yasasındaki kurallar işlemiş olsa bu fiyat hareketliliği durur. Tüm ürünlerde fiyat birliği için şehrin dokusunu bozmadan oradaki esnafı da tedirgin etmeden bir düzenleme yapılmalı. Zincirler eve bir tane limon almanız gerekirken bir file almanıza neden olup, israfa da yol açıyorlar. En önemlisi bazı ürünlerin yanında 'indirimli' diye tuzak ürünler koyarak satış yapıyorlar. Perakende yasası bir an önce çıkarılarak bu olumsuz gidişata dur denilmeli. Esnaf olmazsa ticaret olmaz, rekabet olmaz. Fiyatlara istikrar gelmesi ve rekabet ortamının oluşması için mutlaka perakende yasası çıkarılmalıdır. Bu konuda Ticaret Bakanlığı çalışmalarını kısa sürede bitirmelidir. Artan enflasyonun düşmesinin tek yolu kuralsızlığın düzeltilmesi ile olur"

"Piyasa fiyatlarıyla hamur gibi oynuyorlar"

Palandöken, zincir marketlerin hem esnafın kazancını hem piyasa fiyatlarını etkilediğini belirterek, "İğneden ipliğe, aküden beyaz eşyaya, kıyafetten masaya satmadıkları ürün kalmayan zincir marketler hem piyasa fiyatlarını hem de esnafın kazancını alt üst ediyor. Zincir marketler bir gecede bir ürün grubuna bile anlaşarak zam yapmalarıyla tüm piyasa fiyatlarıyla hamur gibi oynuyorlar. Zincir marketlere kural getirilerek sattıkları üründen açık kaldıkları saat ve günlere kadar acilen düzenleme yapılmalı. Bu konuda Ticaret Bakanlığı çalışmasını zaman kaybetmeden bitirerek TBMM’den kısa sürede çıkarılması sağlanmalı. Çünkü perakende yasasındaki kurallar işlemiş olsa bu fiyat hareketliliği durur" dedi. (DHA)





