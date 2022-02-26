TESK Başkanı Palandöken: Esnafa geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, esnaf için yeni Bağ-Kur düzenlemesi gerektiğini belirtti. Palandöken, esnafın taleplerinin unutulmamasını isteyerek, "Kamu personeli maaşları arasındaki düzensizlik ile ilgili çalışmalar gündeme alınmışken, esnafımızın da talepleri unutulmamalı. 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli. SSK’lılar 7 bin 200 prim gününü doldurup emekli olabiliyorken, esnafımızın 9 bin günü doldurması gerekiyor. Gecesi, gündüzü, tatili, bayramı, özel günü ya da hafta sonu izni olmayan esnafımızın SSK emekli prim günü ile arasında neredeyse 5 yıl var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3600 ek gösterge ile kamudaki düzenlemeler için çalışmaları gündeme tekrar almış ve bu konuda çalışma yaparken, esnafımızın da sosyal güvenlik konusunda yaşadığı sıkıntılar unutulmamalı" diye konuştu.

"İntibak düzenlemesi yapılmalı"

Bendevi Palandöken, sosyal güvenlik konusunda baştan aşağı düzenlemeye ihtiyaç duyulduğuna ve İntibak Yasası'nın önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"4 Ekim 2000 yılından önce oda ve vergi kaydı olup esnaf olarak faaliyette bulunan o dönemde Bağ-Kur'a kaydını yaptırmadığı için emeklilik yaşı gelmesine rağmen emekli olamayan esnaf için Bağ-Kur düzenlemesine gidilmesi sosyal güvenlik açısından anayasal bir haktır. Bu nedenle yeniden geriye dönük borçlanma fırsatı tanınmalı. 2000 yılından önce emekli olanlar ile sonrasında emekli olanlar arasında maaşlarında büyük fark var. Koşullar ve çalışma süreleri aynı olmasına rağmen bu düzen adaletsizliğe neden oluyor. Uzun süredir mecliste çıkması beklenen İntibak Yasası zaman kaybedilmeden sonuçlandırılmalı. Emeklilerde de kamuda da esnafta da sosyal güvenlik noktasında değişmesi gereken konular var. Bu nedenle her kesimde adaleti sağlamak için zaman kaybedilmeden intibak düzenlemesi yapılmalı."