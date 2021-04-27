TESK Başkanı Palandöken: Destek yeterli değil ama en azından devletin yanımızda olduğunun işareti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve görüştüğü bakanlara 12 maddelik taleplerini ilettiklerini belirterek, "12 maddeyi esnaf bekliyor. Bunlara yönelik de adımlar şu an hemen atılıyor. Bir kısmı da zaten devam ediyor. Doğrudan kira desteği, kısa çalışma ödeneği, hibe verilen bin 500 lira devam ediyor. Destek yeterli mi? Değil. Ama en azından devletin yanımızda olduğunun işareti." açıklamasını yaptı.

Palandöken, kabine toplantısının ardından ‘tam kapanma’ kararını duyurmasının ardından Erdoğan’la iftar yemeğinde bir araya geldi. Pandemi döneminde esnafa yönelik atılması gereken adımlara ilişkin Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Palandöken, perakende zincir marketlerin ‘tam kapanma’ döneminde pazar günleri kapalı olması kararını olumlu olarak nitelendirdi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, esnaf ve sanatkârların gelir vergisi, stopaj vb. gibi tüm vergilerden muaf olması, elektrik, su, doğalgaz gibi enerji girdilerinin geçici olarak devlet tarafından finanse edilmesi gibi 12 maddeden oluşan taleplerini Erdoğan’a ilettiklerini belirten Palandöken, “Bugün de Ticaret Bakanı’yla görüştüm. Dün akşam da İçişleri Bakanı’yla görüştüm genelgeyle ilgili, esnafın talepleriyle ilgili. Dolayısıyla bunları da kendilerine aktardık. Bir çalışma yapılıyor. Sanıyorum ki önümüzdeki hafta Ticaret Bakanı perakende yasasıyla ilgili sizlere de bilgi verecek” dedi.

Palandöken şu ifadeleri kullandı:

“Ticaretin idamesinde esnafın korunması ve rekabet unsurunun oluşmasını talep ediyoruz. Yoksa tekelci bir zihniyete gidiyor. On binlerce dükkan bir insanın olursa fiyat politikaları da ona göre olacak. Küçük kalmadığı, rekabet kalmadığı zaman olmaz. Perakende ticaretin düzenlenmesinin şart olduğunu ifade ediyoruz”

Hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde alkol satışının yasak olacağına dair bir bilginin kendilerine verilmediğini belirten Palandöken, Soylu’nun açıklamalarının ardından konuya ilişkin, “Genelgede öyle bir şey yok. Olsa genelgede olur bize bildirirler. O sektörler bana bağlı. Öyle bir şey yok. Bilmiyorum. Bize genelge gelmeden bir şey söylemem olmaz. Genelge gelecek" yorumunu yaptı.

12 maddelik talep

Esnaf ve sanatkârlarımızın gelir vergisi, stopaj vb. gibi tüm vergilerden muaf olması,

Elektrik, su, doğalgaz gibi enerji girdilerinin geçici olarak devletimizce finanse edilmesi,

Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanlara ekonomik destek verilmesi,

Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanlarının SGK primlerinin devletimiz tarafından karşılanması,

Esnaf ve sanatkârlarımızın borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi,

Ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi borçlarının ve bankalara olan tüm borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi,

Söz konusu pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntıya giren ve daha önce yararlandıkları yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkârlarımıza yeni bir yapılandırma hakkının acilen sağlanması,

Ticari araçların kullandığı akaryakıt fiyatlarında ÖTV ve KDV indirimi sağlanması,

Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar desteklerin sürdürülmesi,

Esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanlara Covid- 19 aşısında öncelik tanınması,

Kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilerek, yeni başvurulara imkân tanınmalı,

Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında kalan esnaf ve sanatkârlarımıza nakdi destek sağlanmalıdır.