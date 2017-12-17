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TESK Başkanı: Esnafa "Saat 22.00'den sonra dükkan kapat" demek çifte standart

Palandöken, tekel bayilerinin alkollü içki satış yasağı nedeniyle mağdur olduğunu belirtti

17 Aralık 2017 14:36

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaftan saat 22.00'den sonra dükkanını kapatmasını istemenin çifte standart olduğunu savunan Palandöken, alkol satışı yapan alışveriş merkezlerinin 23.00'e kadar açık olduğuna dikkati çekti. 

Hürriyet'te yer alan habere göre Palandöken ayrıca esnafın ürün bazında ruhsat alma imkanının olmadığını belirterek, "Esnaf, dükkanı kiralarken işletme ruhsatını dikkate alıyor. Dükkanın açılış ve kapanış saatlerinde de işletme ruhsatına göre hareket edilmeli" ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamasında, tekel bayisi işletmelerin alkollü içki satış yasağı nedeniyle mağdur olduğunu ve vatandaşla karşı karşıya kaldığını bildirdi. 

Palandöken, şunları kaydetti: 

"Esnaf, dükkanı kiralarken işletme ruhsatını dikkate alıyor. Dükkanın açılış ve kapanış saatlerinde de işletme ruhsatına göre hareket edilmeli. Neticede esnaf kapalı şişede alkol satışı yapıyor. Esnafın ürün bazında ruhsat alma imkanı yok. Zaten bir dükkanda iki ruhsat olmaz. Saat 22.00'den sonra alkol satış yasağı başlıyor diye esnafın para kazanacağı diğer ürünlerin de satışı engellenmiş oluyor. Esnafın vatandaşla karşı karşıya kalmaması için bu konudaki mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor." 

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