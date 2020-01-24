TESK Başkanı: Elektrik, doğalgaz ve suda vergiler kaldırılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu ihtiyaç olan elektrik, su ve doğalgaz için 4 kişilik bir ailenin ortalama 800 lira fatura ödediğini belirterek vergilerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Palandöken, "4 kişilik bir ailenin kış aylarında 1 aylık ortalama elektrik, su ve doğalgaz fatura toplamı hesaplandığında yaklaşık 5'te 1'i vergi ve kesintilere gidiyor. Zorunlu ihtiyaç olan elektrik, su ve doğalgazdan KDV ile lüks tüketim vergisi olan ÖTV gibi vergiler ve diğer kesintiler tamamen kaldırılmalı" dedi.

Palandöken, "Ankara'da kış ayında 4 kişilik bir ailenin ortalama doğalgaz faturasının 500 lira, elektrik faturasının 200 lira, su faturasının ise 100 lira geldiğini düşündüğümüzde, en temel yani zorunlu ihtiyaçların fatura bedeli 800 lira ediyor. Bu 800 liranın ise yaklaşık 140 lirası yani 5'te 1'i vergilere gidiyor. TRT payı, dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli gibi kesintiler bu tutara dahil değil. KDV, ÖTV, enerji fonu, TRT payı, atık su bedeli, Çevre Temizlik Vergisi gibi bu 3 temel faturada birçok kalemdeki vergi ve kesintiler kaldırılmalı. Çünkü doğalgaz yakmak ya da elektrik harcamak veya su tüketimi asla lüks değil, aksine en temel zorunlu ihtiyaç. Bu vergilerin ve kesilen diğer kalemlerin elektrik, su ve doğalgaz faturalarından kaldırılması, vatandaşa derin bir nefes aldıracaktır. Daha kira, mutfak masrafı, kişisel ihtiyaçlar ve bunun gibi birçok harcama hesaba katılmadığı için, hiç yoksa en temel kalemlerde haneler rahatlatılmalıdır" diye konuştu.

"Vergiler iş yerinden de kaldırılmalı"

Zorunlu ihtiyaç olan faturalardaki vergilerin hem konutlarda hem de iş yerlerinde kaldırılması gerektiğini belirten Palandöken, "Esnafımız geceleri dükkânlarının ışığı ile sokakları aydınlatırken, sanayicimiz üretimini elektrik ile yapıyor. Elektrik faturalarında konut, ticaret ve sanayi olarak 3 ayrı tarife bulunuyor. En ucuz tarife sanayiciye, en pahalı tarife ise esnafımıza uygulanıyor. Dolayısıyla tüm faturalardaki vergi ve kesintilerin kaldırılması konutlar kadar iş yerleri için de zaruri bir durum haline geldi. Faturalarda bu kadar çok kalemde vergi olması, zaten ticari faaliyeti nedeniyle vergi veren kesimi ekonomik olarak zorluyor" şeklinde söyledi.