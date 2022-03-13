TESK Başkanı: Akaryakıtta hem vatandaşı hem de esnafı rahatlatacak adımlar atılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerindeki fiyat artışlarından esnafın sorumlu olmadığını belirterek, “Özellikle akaryakıtta hem vatandaşı hem esnafı rahatlatacak adımlar atılmalı. Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı” dedi.

Palandöken, gıda ürünlerinde artan fiyatlara ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı. Palandöken, şunları kaydetti:

“Gıda ürünleri ister tarladan çıksın ister fabrikadan, esnafın tezgâhına gelene kadar en az 3-5 kat pahalanmış oluyor. Bu da sorumlusu olmadığı halde esnafı ve tüketici konumundaki vatandaşı olumsuz etkiliyor. İçinde bulunduğumuz Tüketiciyi Koruma Haftası’nın da önemi unutulmadan, özellikle akaryakıtta hem vatandaşı hem esnafı rahatlatacak adımlar atılmalı. Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı.

Temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin etkili olması için öncelikle bu ürünlerin maliyetleri düşürülmeli. Meyve, sebze, balık ya da peynir, yağ gibi diğer gıda ürünleri, işlendikten, üretildikten veya tarladan çıktıktan sonra işçilik, ambalajlama, işletme giderleri, komisyoncular, nakliye, KDV derken esnafın tezgâhına en az 3-5 kat artmış olarak geliyor. Elektrik, doğal gaz, akaryakıtta meydana gelen zamlar önce çiftçiyi, üreticiyi, sonra esnafı etkiliyor; esnaftan da halka olumsuz yansıyor. Gelişmiş ülkelerin en temel özelliklerinden biri, tüketici haklarını korumaktır. İçerisinde bulunduğumuz Tüketiciyi Koruma Haftası’nın önemi unutulmadan, tüketicinin ve onunla birlikte esnafın kazancını olumsuz etkileyen gıda fiyatlarının düşmesi için özellikle akaryakıt başta olmak üzere maliyetler düşürülmeli. Çünkü en çok akaryakıt fiyatları, köprü ve yol geçiş ücretleri taşıma maliyetini artırıyor. Girdi maliyetleri ne kadar düşerse tezgâhlar o kadar rahatlar.” (ANKA)