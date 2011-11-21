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Spor

Tesislere squash zorunluluğu ANKARA (A.A)

21 Kasım 2011 14:47

-Tesislere squash zorunluluğu ANKARA (A.A) - 21.11.2011 - Özgüner Doğan - Spor Genel Müdürlüğü'nün (SGM), bundan sonra yapılacak spor tesislerine, Squash alanı bulundurma zorunluluğu getireceği öğrenildi. Gelişmekte Olan Sporlar Federasyonu Başkanı Enver Oral, bütün dünyada kitleleri peşinden sürükleyen squash sporunun, Türkiye'de bugüne kadar gerekli ilgiyi göremediğinden yakınarak, ''Ancak, squash bizim federasyonumuza bağlandıktan sonra, ilk iş olarak müsabaka yönetmeliğini oluşturduk. Ardında da sporcu, antrenör ve hakem kursları açtık. Bir çok ilimizde bu sporun altyapısını oluşturduk ve çok sayıda takımımız kuruldu. İnsanımız squash sporunu benimsedi ve severek yapıyor'' dedi. Oral, Kısa sürede büyük yayılma gösteren squash tesisi için de bir proje hazırladığını ifade ederek, ''Hazırladığımız projeyi Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a sunduk. Kendisi de konu hakkında bize gerekli desteği vererek, Tesisler Dairesi Başkanlığı'na talimatı vermiş. Tesisler dairesinden bizi aradılar ve squash tesisi ile ilgili hazırladığımız projeyi istediler. Spor teşkilatı bundan sonra yapacağı tüm spor tesislerinde squash alanı bulunduracak'' diye konuştu.

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