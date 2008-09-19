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Spor

Teşhirci Sezgin'e 10 hafta ceza!.

VfvB Ruhrort/Laar takımında oynayan Sezgin Özhan, takım fotoğrafında cinsel organını göstermesinden dolayı 10 hafta sahalardan men edildi.

19 Eylül 2008 03:00

VfvB Ruhrort/Laar takımında oynayan Sezgin Özhan, takım fotoğrafında cinsel organını göstermesinden dolayı 10 hafta sahalardan men edildi.


Almanya'nın Duisburg bölgesinin amatör liginde yer alan VfvB Ruhrort/Laar takımında oynayan Türk futbolcu Sezgin Özhan, takım fotoğrafında cinsel organını göstermesinden dolayı Niederrhein Futbol Federasyonu tarafından 10 hafta sahalardan men edildi.

Goal.com'un haberine göre; Yapılan açıklamada, söz konusu oyuncuya sportmenlik dışı hareketlerinden dolayı bu cezayı verdikleri belirtildi.

Sezgin Özhan'a takımı tarafından da ihtar ve miktarı açıklanmayan miktarda para cezası verildiği, fotoğrafın yerel gazetede yayınlandıktan sonra polisin de soruşturma yaptığı ifade edildi.

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