Teşhir sitesi yayında

İsveç'te cinsel suçlardan dolayı ceza alanları teşhir etmek için internette bir site açıldı.

İsveçli dört kişinin başlattığı girişimle, adı cinsel suçlara karışan kimseler kimlik numaralarına varıncaya kadar bütün bilgileriyle internet sitesinde yer ediliyorlar.



Ülkede yayın yapan SVD gazetesine demeç veren site sahipleri, "İnsanlar, komşularının kim olduğunu bilsinler. İçlerinde sapık olanları varsa bilmiş olsunlar diye böyle bir işi yapıyoruz" dediler.



Şüpheli olanları siteye koymadıklarını söyleyen girişimler, sadece yargılanmış ve ceza almış olanları siteye yazdıklarını belirttiler. Teşhir sitesine günde 1000 - 1500 kişinin girdiği kaydedildi. Site sahipleri, insanların merakını, yasaların bu konudaki yetersizliğine ve insanların kendisini güvenceye alabilmek için arayışta olmalarına bağladıklarını aktardılar.



Ancak girişimin ne kadar kanuni olduğu konusunda İsveçli hukukçular arasında tartışmalar yaşanmaya başladı. İsveç Bilgisayar Denetim Kurumu isimli resmi bir kuruluş, konuyla ilgili araştırma başlattı.



