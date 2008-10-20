Tesettürsüz bakanlara azil yolu açıldı

Kuveyt Meclisi Yasama Komisyonu, tesettüre girmeyen iki kadın bakanın, anayasayı çiğnediğine hükmetti



Üçü liberal, dördü muhafazakâr üyelerden oluşan komisyon, kabinedeki iki kadın üyenin, anayasanın 82. maddesiyle Seçim Kanunu'nun 1. maddesini ihlal ettiğini bildirdi. Komisyon toplantısına üç liberal vekil katılmadı. Dört üye, bu hükme oy birliğiyle vardı.



Eğitim Bakanı Nuriye Essebih ve İskan Bakanı Müdhi el Hümud, 17 Mayıs seçimlerinden sonra kurulan hükümette görev yapıyor. Yasama Komisyonu'nun kararı, muhafazakârların çoğunluğa sahip olduğu meclis tarafından kabul edilirse, ya başbakan iki kadın bakanı görevden alacak ya da gensoru önergesi verilecek.



9 vekilden protesto



Meclisin haziran başındaki açılış oturumunda, iki kadın bakanın durumu yasama komisyonuna havale edilmişti. O oturumda 9 İslamcı veya muhafazakâr milletvekili, tesettüre girmeyen iki kadının meclis salonunda bulunmasını protesto için genel kurul salonunu terk etmişti.



Kuveyt meclisinde kadın milletvekili bulunmuyor. Seçim yapılıyor, ama hükümeti seçimi kazananlar değil, Emir’in atadığı hanedana yakın biri kuruyor. Son seçimlerde de kadın adaylar hüsrana uğradı ve hiçbiri meclise giremedi. Muhafazakârlar, başı açık iki kadının kabineye alınmasını, “halk iradesine kafa tutma” olarak görüyor.



Kuveyt’te kadınların başörtüsü takmasını mecburi kılan yasa yok, ama milletvekilleri kılık kıyafet bakımından “İslami ölçülere” uymak zorunda. Dinci vekiller, iki bakanın meclise başı açık gelerek yasaları çiğnediğini düşünüyor.