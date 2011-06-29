Tesettürlü Minnie Mouse Mısır'ı karıştırdı

T24 - Mısırlı milyarderin Twitter'a koyduğu, Mickey ve Minnie Mouse'u İslami kıyafette gösteren karikatür tepki çekti.





Kıpti Hristiyan azınlığın mensubu olan, Mısır’ın en zengin ikinci işadamı Nakib Saviris, Twitter sayfasında sarıklı ve çember sakallı Mickey Mouse ile sadece gözleri görülen çarşafa girmiş Minnie Mouse’ın karikatürünü yayımladı.



Karikatürde aşırı muhafazakar uçta Selefi Müslümanlar gibi resmedilen çizgi film kahramanları, kısa sürede peşpeşe şikayetlere yol açtı.



Facebook’ta binlerce takipçisi olan gruplar oluşturularak, Saviris’in kınanması ve şirketlerinin boykot edilmesi istendi.



Başsavcılığa şikayette bulunan bir grup avukat, karikatürün İslam’ı aşağıladığını ve küçük düşürücü olduğunu söyledi. Saviris, resimleri sadece komik olduklarını düşünerek koyduğunu ve amacının saygısızlık etmek olmadığını açıklayarak, özür diledi, ancak tepkileri dindiremedi.



Mısır özel sektöründe en çok işçi çalıştıran yer olan Saviris’in telekom şirketi Orascom’un hisseleri karikatür tartışmasının ardından borsada değer kaybetti.



