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Dünya

Tesettür mü, başörtüsü mü?

ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama Endonezya'da İstiklal Camii'ni gezdi.

11 Kasım 2010 02:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama Endonezya ziyaretlerinin son gününde başkent Jakarta'daki İstiklal Camii'ni gezdi. ABD'nin First Lady'si, ziyaret sırasında kendine has bir stille başını örttü. 

Obama çifti İstiklal Camii'sinde-10.11.2010

Obama çiftinin, dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya'daki son duraklarından biri de Jakarta'daki İstiklal Camii oldu. Obamalar'a cami ziyaretinde Endonezya Diyanet İşleri Başkanı Hacı Mustafa Ali Yakup eşlik etti. Hacı Mustafa Ali Yakup, Obama çiftine mimarı bir Hıristiyan olan caminin tarihçesini anlattı.

Obama çifti camiye girerken ayakkabılarını çıkarırken, ABD'li first lady ziyaret boyunca başörtüsü taktı. Obama'nın çocukluğunu geçirdiği Menteng bölgesi yakınlarındaki caminin, ABD Başkanı'nın Endonezya'da yaşadığı 4 yıllık süre zarfında halen inşaat halinde olduğu bildirildi. ABD Başkanı Obama, Hindistan’dan sonra 1967-1971 yılları arasında yaşadığı Endonezya’ya dün başlayan ziyaretinde İslam dünyasına birlik mesajları verdi.


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