Tesco Türkiye'den çıkıyor mu?

İngiliz süpermarketler zinciri Tesco'nun Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Orta ve Doğu Avrupa birimlerinin satışının gündeminde olduğu bildirildi.

Bloomberg sitesinde yer alan habere göre, dün Güney Kore birimini satışını resmen açıklayan perakende devi Tesco'nun borcu azaltmak için Türkiye'deki yatırımı olan Kipa'nın da aralarında bulunduğu Orta ve Doğu Avrupa operasyonlarını da satmayı değerlendirdiği ifade edildi.

Bloomberg’e konuşan konuya yakın kaynaklar, şirketin danışmanlarla satış konusunu görüştüğünü aktardı. Kaynaklar, henüz nihai bir kararın verilmediğini belirtirken, şirkete Sanford C. Bernstein tarafından 1.9 milyar dolar biçiliyor.

Analistler, Tesco'nun Orta ve Doğu Avrupa'daki operasyonlarının potansiyel alıcılara Asya'dakilere nazaran daha düşük bir getiri sağlayacağını belirtiyorlar.

Medyaya yansıyan haberlerin ardından, Tesco-Kipa hisseleri yüzde 6'lık bir yükseliş kaydetti.

İngiliz Tesco, 9 yıl kadar önce İzmirli Kipa'yı satın alarak Türkiye'ye girmişti.