Tesco Kipa'nın 10 mağazası Beğendik'in

Perakende sektöründe faaliyet gösteren Beğendik; Ankara, Mersin ve Denizli’deki toplam 10 Tesco Kipa mağazasını 40 milyon TL bedelle devralmak için el sıkıştı. Geçtiğimiz yıl Real’i de bünyesine katan şirket, 8 mağazaya Real tabelası asacak.

Habertürk gazetesinden Menekşe Ataselim’in haberine göre, Güney Kore operasyonunu 6.1 milyar dolara satarak ülkeden çekilen İngiltere’nin en büyük perakende zinciri Tesco, Türkiye’de sahibi olduğu Kipa’ya ait 10 mağazayı da Beğendik’e devrediyor. Kulislerde konuşulanlara göre, bir süredir devam eden görüşmelerin, 10 mağazanın toplam 40 milyon liraya satışıyla sonuçlandığı yönünde.

Edinilen bilgilere göre, Beğendik’e satılan mağazaların devir işlemi de 1 ay içinde gerçekleşecek. Tarafların el sıkışmasıyla anlaşmanın detayları da ortaya çıkarken, Beğendik’in 4 ayrı kentteki mağazaları devralacağı öğrenildi.

10 mağazanın biri Mersin, biri Tarsus ve biri Denizli’de bulunurken, diğerlerinin tamamı Ankara’da. Beğendik, Ankara’daki 1 mağaza ve Mersin’de gayrimenkullerin sahibi Tesco Kipa’nın kiracısı olarak faaliyet gösterecek. Söz konusu satış gerçekleştiğinde Tesco Kipa’nın Ankara’daki tüm tabelaları inmiş olacak.

Geçtiğimiz yıl Alman Real’in Türkiye operasyonunu da satın alan Beğendik’in planı ise Ankara’daki 2 mağazayı Beğendik, kalan 8 mağazanın tamamını ise Real mağazası olarak devam ettirmek.

Tesco Ege bölgesinde yoğunlaşacak

Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarından çıkacağı iddiaları gündeme getirilen Tesco Kipa yetkilileri bir açıklama yaparak böyle bir planın olmadığını, sadece stratejik olarak daha kârlı hale gelmek için verimli olmayan mağazaların satışına yönelik görüşmeler yapıldığını belirtmişti. Söz konusu satışın da bu stratejiyi doğrular nitelikte olduğu dikkat çekerken, Tesco Kipa’nın güçlü olduğu Ege Bölgesi’ne yoğunlaşmayı planladığı belirtiliyor.

Tesco Kipa’dan dün yapılan açıklamada da satış konusunda gelişme olursa duyuru yapılacağı belirtildi.

Anlaşmanın 10 mağazayı kapsamasına ve Tesco’nun Türkiye’den çekilmeyeceğini açıklamasına rağmen, Beğendik’in yeni bir teklifle tekrar masaya oturabileceği dile getiriliyor.

Buna göre, şirket, önümüzdeki günlerde 172 mağazası bulunan Tesco Kipa’nın tamamına talip olabilir. Bu yönde bir satış gerçekleşmesi ise Real şubeleri dahil toplam 60 civarında mağazasıyla ve 1.5 milyar TL’nin üzerinde cirosuyla sektörde 4’üncü sırada bulunan Beğendik’in konumunu değiştirebilir.

Tesco Kipa’nın piyasa değeri ise 2.5 milyar TL civarında.