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Ekonomi

Tesco İngiltere tarihinin en yüksek kârını açıklad

İngiliz süpermarket zinciri Tesco, geçen yıl 3,13 milyar sterlin kâr elde etti. Bu rakam, İngiltere tarihindeki en yüksek yıllık kâr.

21 Nisan 2009 03:00

İngiliz süpermarket zinciri Tesco, geçen bir yıllık süre içinde 3,13 milyar sterlin kâr elde edildiğini açıkladı. Bu rakamın İngiltere tarihinde ticari bir firma tarafından gerçekleştirilen en yüksek yıllık kâr olduğu bildirildi.

Tesco'nun 3,13 milyar sterlinlik yıllık karıyla bir önceki yıla göre karını yüzde 10 oranında artırmış olduğu, satışlardan elde edilen haftalık cironun ilk kez 1 milyar sınırını aştığı ve grubun toplam yıllık cirosunun da böylece 54,3 milyar sterline yükseldiği kaydedildi.

Tesco yönetimi tarafından yapılan açıklamada, şirketin küresel ekonomik krize rağmen olumlu bir gelişme göstermeyi sürdüreceğine duyulan güvenin tam olduğu vurgulandı.

Açıklamada şirketin geçen bir yıl boyunca hem şubelerine gelen müşteri sayısı, hem de bu müşterilerin yaptığı ortalama alış-veriş miktarını yükseltmeyi başardığı da belirtilirken, şirketin çevreci girişimlerinde kaydedilen başarıyla da şubelerinde kullanılan plastik torbaların yüzde 50 oranında azaltıldığı bildirildi.

Bu arada Tesco müşterilerinin yüzde 25'inin de self-servis kasalardan, kendi satış işlemlerini yaparak geçtikleri açıklandı.

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