Tesadüfün böylesi...

Galatasaray'ın UEFA Kupası aldığı sezon ile bu sezon arasındaki 7 benzerlik 'Kupayı ikinci kez alacağız' işareti olarak yorumlandı



Perşembe günü Ali Sami Yen'de oynanacak UEFA Kupası 4. Tur rövanş maçında tüm Galatasaraylılar takımlarının tur atlayacağından emin.



Hamburg Galatasaray Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kahraman, Sarı-kırmızı takımın UEFA Kupası'nı kazandığı 1999/2000 sezonu ile bu yilkı sezon arasında inkar edilmez 7 benzerliğe değindi. Mustafa Kahraman, "Bu benzerliklerin hepsi tesadüf olamaz. Bu bir totem işareti. Galatasaray bu sezonda UEFA Kupası'nı kazanacak" dedi. Kahraman'ın, "Bana her şey seni hatırlatıyor" dediği 7 totem şöyle:



1999-2000 sezonunun devre arasında 5 numaralı formayı giyen Tugay, Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Glasgow Rangers'a transfer oldu. Bu sezon 5 numarayı sırtında taşıyan Meira, sezon ortasında Rus Zenit kulübüne transfer oldu. Zenit'i Dick Advocaat çalıştırıyor.



Galatasaray 1999-2000'de Şampiyonlar Ligi grubunda Hertha Berlin'i deplasmanda 4-1 mağlup etti. Bu sezon UEFA'da grup maçında yine Hertha Berlin'i deplasmanda 1-0'lık skorla devirdi.



Galatasaray 1999/2000'de Milan'ı son dakika golüyle 3-2 mağlup edip UEFA'da yoluna devam etti. Bordeaux maçında skor 3-3 iken Galatasaray, Sabri'nin son dakika golüyle Fransız ekibini kupa dışına itti.



UEFA'da, 1999-2000 sezonunda 3. turda elenen takım Bologna idi. Bu sezon Galatasaray 3. turda bir başka adı "B" harfi ile başlayan takımı eledi: Bordeaux.



9 yıl önce 4. turda Alman ekibi Borussia Dortmund ile eşleşmiş ve elemişti. Bu sezon 4. turdaki rakibi yine bir Alman, Hamburg oldu ve Aslan tura yakın.



1999/2000'de Galatasaray çeyrek finalde adı "M" harfi ile başlayan rakip karşısına çıkmıştı: Mallorca. Hamburg'u elediği takdirde G.Saray'ın çeyrek finalde adı "M" harfiyle başlayan muhtemel 3 rakibi var: Marsilya, Manchester City, Metalist Kharkiv



Final: 1999-2000'de final "K" harfi ile başlayan Kopenhag'da oynanmıştı. Bu sezon final Kadıköy'de. (DHA - Hamburg)



