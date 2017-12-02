Tesadüfen bulunan tarihi köprü gün yüzüne çıkarıldı

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de 6 yıl önce tesadüfen bulunan ve henüz hangi tarihte yapıldığı belirlenemeyen tarihi Kazan Köprüsü, yapılan restorasyon projesinin ardından gün yüzüne çıkarıldı. Fil Deresi üzerinden geçen kesme taşlardan yapılmış tek gözlü Osmanlı köprüsünün bir yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Edirne\'de 2011 yılında dönemin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Çetin, Edirne-Kapıkule D-100 karayolu ile O-3 Avrupa otoban yolunun birleştiği noktada tesadüfen tarihi köprü ayaklarını fark etti. Yaptığı araştırmalarda bir kaydı bulunamayan tarihi köprü, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tarihi tescili yapılarak kayıtlara geçirildi. Restore edilmek üzere 2014 yılında projesi onaylanan tarihi Kazan Köprüsü, Karayolları Genel Müdürü tarafından projesi tamamlanarak restore edilmesi ihaleye çıkarıldı. Geçen Nisan ayında başlatılan restorasyon çalışmaları sonucu iki yol arasındaki kavşakta toprak altında bulunan tarihi Osmanlı köprüsü gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan incelemede 35 metre uzunluğunda olduğu belirlenen tarihi köprünün kentteki diğer Osmanlı köprüleriyle aynı özellikleri taşıdığı tespit edildi. Edirne Müze Müdürlüğü yetkilileri, köprünün hangi tarihte yapıldığına dair herhangi bir bilgi olmadığını, taş yığma, sivri kemerli tek gözden oluşan, dik köprü tipinde inşa edildiğini tespit etti. Kemer, korniş, tempan duvar ve korkuluklarında ince yonu taşı kullanılan köprü de, taşlar birbirlerine kurşunlu kenetler ve zıvanalarla bağlandığı anlaşıldı.

Mevsim şartları nedeniyle dönem dönem ara verilen çalışmaların 2018 yılında tamamlanacağı belirtildi. Edirne\'de aynı özellikleri taşıyan ve aralarınca Tunca ve Kanuni köprülerinin de bulunduğu çok sayıda tarihi köprü bulunuyor.

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