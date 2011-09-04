-Terzi: "Dünya Şampiyonası'ndan memnun ayrılıyoruz" DAEGU (A.A) - 04.09.2011 - Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi, Dünya Şampiyonasında tüm beklentilerinin gerçekleşmediğini, ancak yine de memnun ayrıldıklarını söyledi. Daegu Stadı'nda açıklama yapan Terzi, ''Beklentilerin tümü gerçekleşmese bile Dünya Şampiyonası'ndan memnun ayrılıyoruz. 5 final ve 3 yarı final olabilirdi'' dedi. Bazı atletlerin bekledikleri gibi yarıştıklarını, bazılarının ise bekleneni veremediğini anlatan başkan Terzi, şöyle devam etti: ''Genç atletimiz Tuğba iyi bir performans yakaladı. Binnaz da rekor kırarak 7. oldu. Fatih'ten zaten 3-6 arası bir beklentimiz vardı ve 5. oldu. Fatih uzun zamandır 82 metrenin üzerinde atıyordu. Karin Meles Mey 8. oldu ama beklentilerin altında kaldı. 8 final 2 yarı final bugüne kadar yapılmamış bir derece. Eşref Apak, Ercüment Olgundeniz finale çıkar diyorduk ama olmadı. Aslı Çakır, Alemitu Bekele Degfa'dan final bekliyorduk ama olmadı. 400 metre engellide Nagihan Karadere, Pınar Saka ve Merve Aydın'dan elemeleri geçmesini bekliyorduk, hayal kırıklığı yaşadık.'' Mehmet Terzi, Üniversite Oyunları'nın kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek, şunları söyledi: ''Bazı beklentiler karşılıksız kaldı ama geçirdiğimiz şampiyonalar içinde en fazla yarı final ve finale ulaştık. Fatih ile madalyaya da çok yaklaştık. Fatih kendi derecesini atsaydı madalya alabilecekti. Büyük şampiyonlar da kaybediyor. Dünya Şampiyonası atmosferi başka. 3 genç atletimizin final yarışması çok güzel. Tuğba üç yarışı birden kaldıramadı.'' Atletizm Federasyonu Başkanı Terzi, bu yıl altın yıllarını yaşadıklarını ifade ederek, ''Gençler ve 23 yaşaltı şampiyonalarından madalyalar geldi. Süper Lig'e çıktık. Önümüzde Dünya Salon, Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlar gibi üç büyük hedef var. 25 sporcunun üzerinde olimpiyatlara gitmeye çalışıyoruz. Helsinki'deki Avrupa Şampiyonası'nda bugüne kadar aldığımız madalyadan daha fazlasını alacağız'' diye konuştu.