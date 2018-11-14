'Tersine beyin göçü' programıyla araştırmacılara aylık 24 bin lira burs

Türkiye'den beyin göçünü tersine çevirmek amacıyla TÜBİTAK bünyesinde sürdürülen, 'Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı', 'Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na dönüştürüldü. Tersine beyin göçünü hızlandırma programında, Türkiye'ye gelecek araştırmacılara 1 milyon liralık başlangıç ödeneği ve aylık 24 bin lira burs var.

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nin (SAHA İstanbul) düzenlediği SAHA EXPO 2018'e katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın programla ilgili verdiği ayrıntılar, Hürriyet gazetesinden Eray Görgülü'nün haberinde yer aldı.

Buna göre; araştırmacı başlangıç paketi genç araştırmacılar için 500 bin lira, deneyimli araştırmacılar için 1 milyon lira olacak. Bu paralar araştırmacının kendisine değil, araştırmacıya evsahipliği yapan kuruma aktarılacak. Ayrıca bu kuruma 720 bin liraya kadar araştırma desteği verilebilecek. Bunların yanında ayda 3 bin 750 lira yönetim ve idari maliyetler ödeneği aktarılacak.

Araştırmacıların aylık yaşam giderlerine yönelik burs, genç araştırmacılar için 20, deneyimlile riçin 24 bin lira olacak. Burslar araştırmacının kendisine verilecek. Destekler eş ve çocukları da kapsayacak. Aile yaşam gideri bursu olarak 2 bin 250 lira alacak araştırmacıların eş ve çocukları için sigorta ve yol destekleri de sağlanacak.

Ayrıca, Türkiye'ye gelen araştırmacıların kendi ekiplerini kurabilmeleri için her türlü kolaylık sağlanacak ve ekibe giren doktoro öğrencierine aylık 4 bin 500 lira burs verilecek. Her ekip için burs verilecek öğrenci sayısı 5 ile sınırlı olacak.