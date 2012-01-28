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Ekonomi

Tersanelerin belgesiz ihracat kredisine uzatma ANKARA (A.A)

28 Ocak 2012 13:11

-Tersanelerin belgesiz ihracat kredisine uzatma ANKARA (A.A) - 28.01.2012 - Gemi inşa ve ihracatının finansmanı amacıyla 1 Ocak 2007-31 Aralık 2008 tarihleri arasında alınan ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış olan belgesiz ihracat kredilerine ilişkin verilen süre 1 yıl daha uzatıldı. Bakanlar Kurulu'nun, ''Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, 1 Ocak 2007 ve 31 Aralık 2008 tarihleri arasında gemi inşa ve ihracatının finansmanı amacıyla alınan ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış olan belgesiz ihracat kredilerine ilişkin ihracat taahhütleri 31 Aralık 2012 tarihine kadar yapılacak ihracatla kapatılabilecek. Önceki düzenlemede son tarih 31 Aralık 2011 idi. Karar, 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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