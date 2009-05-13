Tersane kızakları boşaldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kurulu Gelibolu Tersanesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aksoy, ekonomik krizden tersane sektörünün de etkilendiğini söyledi.



Aksoy, bugüne kadar 30'un üzerinde gemi inşa ederek, denize indirdiklerini, ancak küresel ekonomik krizin etkilerinden kendilerine düşen payı aldıklarını bildirdi.



Tersanelerde çalışan yaklaşık 3 bin işçinin krizden dolayı işlerinden çıkarıldığını belirten Aksoy, "Tersaneler zor durumdan kurtulmak için çırpınıyor. Bir yıl öncesine kadar en gözde ve canlı sektör olan tersanecilikte şimdi kızaklar boş kaldı" dedi.



Aksoy, özellikle Tuzla'da 2013 yılına kadar sipariş alan tersanelerin, bu siparişlerinin ellerinde kaldığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Tersanelerin yüzde 70'i durma noktası geldi. Kriz çözümünü işçi çıkarmakta buluyorlar. Son 1 aydır işten çıkarmalar iyice hız kazandı. Şimdilik krizin nedenlerini ve derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu arada kendi aldığımız tedbirlerle de krize karşı mücadele veriyoruz. En azından işçi kıyımı yaşanmamasını ve evine ekmek götüremeyecek daha fazla insan yaratmamaya çalışıyoruz. Sürekli yurt içi ve yurt dışında temaslar içindeyiz. Elimizde yapılmak üzereyken, iptal edilen pek çok gemi projesi var. Ama, biz bu iptal edilenlerin yerine az da olsa başka siparişler yarattık. Bu bizim direncimizi biraz artırdı."



Aksoy, tersane olarak denize indirilmeye hazır olan gemilerinin bulunduğunu, 6 projelerinin sürdüğüne işaret ederek, "Bu sayede önümüzü bir iki yıl açmış olacağız. Kriz, tersaneler kadar deniz taşımacılığını da olumsuz etkiledi. Bunun en açık örneği Albros Denizcilik Şirketine ait 11 geminin, taşıyacak yük bulamaması nedeniyle limanlarımızda bağlı olmasıdır" diye konuştu.

