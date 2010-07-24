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TERSANE KAZASINDA ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI EREĞLİ (A.A)

24 Temmuz 2010 21:40

-TERSANE KAZASINDA ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI EREĞLİ (A.A) - 24.07.2010 - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iskelenin çöktüğü tersanede yaralanan işçilerden birinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi.  Alınan bilgiye göre, Ustaoğlu Gemi Tersanesi'nde, gemi yapımı için kurulan iskelenin çökmesi sonucu ağır yaralanan işçilerden Tuncay Güner, kaldırıldığı Ereğli Özel Echomar Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Çöken iskelenin altında kalan işçilerden Şenol Tönen, Osman Yüksel ve Mehmet Coşkun, olay yerinde yaşamını yitirmişti. Diğer yaralılar Abdullah Fidan ve Levent Çimen'in tedavileri sürüyor. Bu arada ölen işçilerden Mehmet Coşkun, Şenol Tönen ve Osman Yüksel'in cenazelerinin, Cumhuriyet Savcısının incelemesini tamamlamasının ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

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