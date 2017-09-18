Ters yönde çarptığı kadını bırakıp kaçtı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de oturan Ferihan Kara, yolun karşısına geçerken ters yönde giden motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yere düşen sürücü, motosikletine tekrar binip kaza yerinden kaçtı.

Kaza, öğle saatlerinde Aydınpınar Caddesi\'nde meydana geldi. Ferihan Kara, tek yön olan caddede yolun karşısına geçmek istedi. Yolun ortasına kadar yürüyen ve araç geldiğini görünce geriye dönen Ferihan Kara\'ya, ters yönde giden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet çarptı. Motosikletin 4-5 metre sürüklediği Kara yaralandı. Çevredekiler yaralı kadına müdahale etti. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü ise kalkıp yaralı kadına bakmadan motosikletini kaldırıp tekrar binerek kaza yerinden kaçtı. Ferihan Kara, çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza anı yol kenarındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde motosikletin kadına çarpması, sürücünün kalkıp çevredekilerin uyarılarına rağmen motosikletine binerek hızla kaza yerinden uzaklaşması yer aldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



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