Ters şeride giren hafif ticari araç TIR'a çarptı: 1 ölü

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, kullandığı ticari araçla anayolda ters şeride giren sürücü 2 kilometre sonra karşı yönden gelen TIR\'la çarpıştı. Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza saat 03.00 sıralarında Yalova- Bursa karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Marmarabirlik Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi\'nde depo işçisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Murat Kasap (46), 16 RAE 41 plakalı hafif ticari araçla Yeniköy ışıklı kavşağından ters şeride girerek Yalova yönüne doğru seyretmeye başladı. Kasap\'ın kullandığı hafif ticari araç Yeniköy kavşağından yaklaşık 2 kilometre sonra, Yalova\'dan gelip Orhangazi\'ye doğru seyreden Serkan Aktaş (35) yönetimindeki 16 VR 410 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın şiddeti ile savrulan hafif ticari araç, emniyet şeridinde durabildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Kasap\'a ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ağır yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kasap, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaza sonrasında Yalova- Bursa karayolunda trafik akışı trafik ekiplerinin kontrolünde sağlandı. Kazaya karışan TIR’ın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Orhangazi Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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