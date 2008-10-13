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Spor

Terry ve Cole yok!

İngiltere Milli Futbol Takımı'ndan John Terry ve Ashley Cole, sakatlıkları nedeniyle 2010 Dünya Kupası elemelerinde Belarus ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

13 Ekim 2008 03:00


İngiltere Milli Futbol Takımı'ndan John Terry ve Ashley Cole, sakatlıkları nedeniyle 2010 Dünya Kupası elemelerinde Belarus ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.


Terry ve Cole, 19. Dünya Kupası elemelerinde 6. Grup'ta mücadele eden İngiltere'nin, 15 Ekim Çarşamba günü Belarus ile yapacağı maçta sakatlıkları nedeniyle yer almayacak.

Terry, sırtındaki sakatlık nedeniyle cumartesi günü Kazakistan'a 5-1 üstünlükle biten maçta da forma giyememiş, Cole ise bu maçta dizinden sakatlanmıştı.

Kazakistan maçının golcülerinden Rio Ferdinand'ın, Belarus maçında da Terry'nin yerine oynayacağı, Cole'un yerini ise Chelsea'den takım arkadaşı Wayne Bridge'in alacağı kaydedildi.


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