Terry kaptanlığı ırkçılıktan kaybetti

T24 - İngiltere Futbol Federasyonu, hakkındaki ırkçılık iddiaları nedeniyle John Terry'yi milli takım kaptanlığından aldı.



Premier League'in ilk yarısında oynanan maçta, Manchester United'lı Rio Ferdinand'ın kardeşi olan ve Queens Park Rangers forması giyen Anton Ferdinand'a ırkçı ifadeler kullandığı ileri sürülen Terry hakkında dava açılmıştı. 1 Şubat'ta görülen ilk duruşmada hakim, davanın Avrupa Futbol Şampiyonası bittikten sonra 9 Temmuz'da devam etmesine karar verdi. Şampiyonada final maçı 1 Temmuz'da oynanacak.



Manchester United'lı Evra'ya ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle Liverpool'lu Suarez'e 8 maç ceza veren İngiltere Futbol Federasyonu'nun üzerinde Terry ile ilgili iddialardan dolayı baskı oluştuğu ve yönetim kurulu üyelerinin büyük bir bölümünün Terry'nin kaptanlığının elinden alınmasından yana olduğu basına yansımıştı. Futbol Federasyonu bugün 31 yaşındaki Chelsea'li futbolcunun milli takım kaptanlığını ikinci kez elinden aldı.



Terry, 2010 yılının Şubat ayında milli takımdan arkadaşı Wayne Bridge'in kız arkadaşıyla birlikte olduğunun basına yansımasının ardından milli takım kaptanlığını kaybetmiş, menajer Fabio Capello ikinci kaptan olan Rio Ferdinand'ı milli takım kaptanlığına getirmişti.



İtalyan teknik adam, 13 ay sonra "Terry'ye yeterli cezanın verildiğini" belirterek, İngiliz futbolcuya yeniden milli takım kaptanlığını vermişti.