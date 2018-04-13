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Spor

Terraneo, Fenerbahçeli yıldız için 17 milyon Euro'luk teklifle geliyor!

İtalyan teknik danışman, West Bromwich Albion'la anlaşmıştı

13 Nisan 2018 18:22

Fenerbahçe'de yarım sezon çalıştıktan sonra başka bir takımla anlaşmayan Terranao, Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion'da teknik danışman olarak görev alacak. 

Giuliano Terraneo'nun İngiliz ekibinde ilk etapta 6 ay görev alacağı ve kulübe danışman olarak yardım edeceği ve duruma göre sözleşmesinin uzatılacağı açıklandı.

17 milyon Euro teklifle geliyor!

Takvim'de yer alan habere göre; Terranao'nun Fenerbahçe'ye getirdiği Josef de Souza'yı bu kez West Bromwich'e getireceği iddia ediliyor. İngiliz ekibi sezon başında da Josef'i almak istemişti. Sarı-Lacivertliler'in bu transferden 16-17 milyon Euro civarında gelir elde edebileceği de gelen haberler arasında.

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