Terraneo, Fenerbahçeli yıldız için 17 milyon Euro'luk teklifle geliyor!

Fenerbahçe'de yarım sezon çalıştıktan sonra başka bir takımla anlaşmayan Terranao, Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion'da teknik danışman olarak görev alacak.

Giuliano Terraneo'nun İngiliz ekibinde ilk etapta 6 ay görev alacağı ve kulübe danışman olarak yardım edeceği ve duruma göre sözleşmesinin uzatılacağı açıklandı.

17 milyon Euro teklifle geliyor!

Takvim'de yer alan habere göre; Terranao'nun Fenerbahçe'ye getirdiği Josef de Souza'yı bu kez West Bromwich'e getireceği iddia ediliyor. İngiliz ekibi sezon başında da Josef'i almak istemişti. Sarı-Lacivertliler'in bu transferden 16-17 milyon Euro civarında gelir elde edebileceği de gelen haberler arasında.