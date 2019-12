Terörün vurduğu bina otel olarak açılıyor

T24

Açılışa ünlü akını

400 metrekarelik kral dairesi

Halıların hepsi ipek

150 milyon dolarlık yatırım

Terörün hedefi olmuştu

Yatırımı Azeri asıllı işadamı Mübariz Mansimov'un sahibi olduğu Palmali ve ISR Group, işletmesi ise Marriott International ait olan The İstanbul Edition Otel bu akşam konuklarını ağırlamaya başlayacak.Otelin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından gerçekleştirilecek. Otel yarın İstanbul cemiyetini ve ünlü yabancı konukları ağırlayacak.The İstanbul Edition, Avrupa'nın ilk, dünyanın ikinci Edition oteli olarak açılacak. Edition dünyadaki ilk otelini Havai'nin Honolulu kentindeki Waikiki'de açmıştı.Brad Pitt'in de başrolünde olduğu Truva'daki 'Helen' rolüyle ünlenen film yıldızı Diane Kruger ve arkadaşı Amerikalı aktör Joshua Jackson açılışta yer alacak. Ayrıca New York’tan ünlü tasarımcı Ian Schrager, İngiliz moda tasarımcıları Richard Nicoll, Kinder Aggugini ve Bella Freud, ünlü sanat yönetmeni Jerry Stafford da gelecek. Dolce Gabbana’nın yüzü David Gandy, ünlü yönetmen Baillie Walsh, Burberry’nin yüzü Eddie Campbell, İngiliz sosyetesinin aristokrat siması Dan MacMillan ve kız arkadaşı model Sasha Volkova da gelecekler arasında bulunuyor.Otelde 78 oda, bir kral dairesi bulunuyor. Her bir odanın 44 metrekare olduğu otelde, yaz sezonunda oda fiyatı 400 Euro olacak. Boğaz manzaralı 400 metrerakelik kral dairesinin gecelik fiyatı ise 7 bin 500 Euro. Otelin iç mimari çalışmaları Ian Schrager ve ekibi tarafından yapıldı.Oteldeki tüm halılar ipek ve hepsi Türkiye ile Nepal’de dokundu. Banyo duvarlarında cam, taş antik mermer kullanıldı. Otelin SPA bölümü üç kattan oluşuyor. Kişiye özel odaların dışında Türk hamamı, sauna ve buhar banyosu var. SPA bölümünün yıllık üyeliği ise 4 bin dolar. The İstanbul Edition’ın lobisinde ve odalarında kullanılan koku, dünyaca ünlü Fransız Le Labo tarafından özel olarak hazırlandı.HSBC'nin eski genel müdürlük binası, Azeri asıllı İşadamı Mübariz Mansimov tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) 90 milyon TL'ye satın alındı. Bina 150 milyon dolarlık yatırımla The İstanbul Edition otel oldu.20 Kasım 2003'te, Levent'te Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan HSBC'nin eski Genel Müdürlük binası önünde, bomba yüklü bir kamyon ile terörist saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda aralarında tiyatro sanatçısı Kerem Yılmazer'in de bulunduğu 31 kişi ölmüştü.