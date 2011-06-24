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Dünya

‘Terörün dini İslam’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu, facebook sayfasında İslam dini ve Müslümanlara hakaret etti.

24 Haziran 2011 03:00

T24 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu, facebook sayfasında İslam dini ve Müslümanlara hakaret etti.  

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlunun, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabında Araplar ve Müslümanlar hakkında küçük düşürücü yorumlar yaptığını yazdı.   

MIDEAST-POLITICS-ISRAELHaberde, Başbakanı'nın 19 yaşındaki oğlu Yair Netanyahu'nun sene başında Facebook hesabında, Filistinlilerin İsrailli bir ailenin 5 üyesini öldürmesinin ardından yaptığı yorumda, "Müslümanlar, nefreti ve ölümü kutluyor. Terörün bir dini var ve o da İslam" dediği belirtildi.  

Gazete ayrıca, Yair Netanyahu'nun 2008 yılında etnik gruplar arasındaki çatışmadan sonra Arap iş dünyasını boykot etme çağrısında bulunduğunu bildirdi.  

Haaretz, sözkonusu yorumların, Yair Netanyahu'nun Facebook hesabından derhal çıkarıldığını yazarken, Netanyahu ailesinin avukatı David Şimron, yorumların "onlu yaşlarda birine ait olduğunu, başbakan ve ailesini kötüleme girişimi çerçevesinde anlamının saptırıldığını" savundu.  





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