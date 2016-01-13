'Terörün ardından ekonomik darbe gelir'

Haftalık Die Zeit gazetesi saldırıya

ilişkin yorumunda şu değerlendirmeyi

yapıyor:

“Almanya’nın yıllardır süren talihi Ayasofya önünde sona erdi. Almanya’da

kendimizi diğerlerinden daha sosyal, daha güvende hissetmemizin bir önemi

yok, bir terör hedefiyiz ve bununla yaşamak zorundayız. Başta diktatörlükler

olmak üzere yabancı devletlerin oluşturduğu tehditlerin dışında, tehlike artık

kişisel bir boyuta inmiş durumda. Artık sokakta yanınızdan geçen birisi de

bir tehlike oluşturabiliyor. Aynı İstanbul'da Alman turistlere saldıran canlı

bomba gibi. Terörün siması artık yoldan geçen bir yayaya da ait olabiliyor. Ve

bu sima İstanbul gibi çok sayıda sığınmacı ve göçmen barındıran bir şehirde

pek dikkat çekmeyebiliyor. Ama bu durum Berlin ve Münih için de geçerli.

Tehdit daha belli belirsiz bir karaktere bürünüyor, sıradanlaşıyor ve

zararsızların, korunmaya muhtaçların arasına saklanıyor. Ve sadece Ortadoğu

ile sınırlı değil.”

Frankfurter Rundschau adlı gazetenin yorum sütununda ise şu satırları

okuyoruz:

“Terörü yenmemiz gereken saha, insanların kafasındaki düşünceler. Her

birimizin hücrelerinin bambaşka kıtalardaki insanların hücreleriyle aslında ne

kadar bağlı olduğunu idrak etmek bir ilk adım olabilir. Bugüne kadarki

ilişkiler, dengeler imha edildiği zaman, sadece devletler değil, aynı zamanda

şahıslar da yıkılıyor. Terörizm bu enkazı kaldırıp yerine yenisini koymak için

bir deneme. Şimdi önemli olan, başka türlü denemelerin hissedilir şekilde

daha başarılı olması. Terörizm bir çürümenin ürünü ve bununla mücadele

etmeliyiz.”

Berliner Zeitung ise şu yorumu yapmış:

“Saldırının perde arkası hakkında pek bir şey bilmesek de, 2001 yılında ilan

edilen ‘terör ile savaş'ta terörün yenilmediğinin gayet farkındayız. ABD de

dahil olmak üzere hiçbir ülke son yıllarda daha güvenli bir hale gelmedi.

Alman siyasetinin, Afganistan'da savaş yaptığını kabul etmesi uzun sürdü. Bu

savaşı kaybettiğini itiraf etmesi ise daha da uzun sürecek. Ancak bu itiraf,

savaşın neden kaybedildiğinin analiz edilebilmesi için ilk şart. Aynı durum

teröre karşı açılan savaş için de geçerli. Bu, uyuşturuculara karşı açılan savaş

gibi kazanılması pek mümkün olmayan bir savaş.”



İstanbul'daki terör

saldırısı ve sonuçlarına ilişkin son yorum da Münster'de

çıkan Westfälische Nachrichten adlı gazeteden:

“Fiziksel terörün ardından ekonomik darbe gelir. Tüm Kuzey Afrika,

özellikle de Mısır bunu çok iyi biliyor. Turistler ürkek birar ceylan gibidir,

bomba ve mermi sesleriyle ülkeden hızla kaçarlar. Bir süre önce uçuşa geçen

Türkiye'nin aniden tekrar inişe geçmesi korkulan senaryo. Almanya ve

Türkiye'ye turist gönderen diğer önemli ülkelerden seyahat iptalleri gelmeye

başladı bile.”