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Terörü, 'yavru balık' yenecek

Yılda en az 10 milyon yavru balık üretene çok yüksek vergi indirimleri, faiz ve SSK priminde tam destek verilecek.

03 Mart 2009 02:00

Yılda en az 10 milyon yavru balık üretene çok yüksek vergi indirimleri, faiz ve SSK priminde tam destek verilecek.


Hükümetin hazırladığı bölgesel, sektörel ve büyük yatırımlara dönük 3 ayaklı destek öngören yeni teşvik sisteminden, teröre karşı “yavru balık” seferberliği çıktı. Doğu ve Güneydoğu illerinde teröre karşı ekonomik kalkınmayı sağlayarak, yeni bir dönem başlatacağını açıklayan Hükümet, yeni teşvik sisteminde terör olaylarının yaygın olduğu bölgedeki 30 ilde “yavru balık” üretimine teşvik vermeyi öngördü.

Büyük destek verilecek

Yeni teşvik sisteminde hayata geçirilecek “bölgesel ve sektörel teşvikler” bölümünde yer alan tablolara göre, Türkiye’nin 81 ili içinde 30 il, yavru balık üretimiyle kalkınacak. Bu illerde yılda en az 10 milyon yavru balık üretene KDV istisnası, gümrük muafiyeti, kurumlar/gelir vergisinde “çok yüksek” kategorisinden indirim, tam faiz desteği ve tam SSK prim desteği verecek.

Yeni sistemde “yavru balık üretimi” seberberliğine dahil edilen iller ise şöyle sıralandı: Hakkari, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Van, Muş, Bitlis, Artvin, Gümüşhane, Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize.

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