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Dünya

Terörü protesto yürüyüşünde kavga BERLİN (A.A)

24 Ekim 2011 01:45

-Terörü protesto yürüyüşünde kavga BERLİN (A.A) - 23.10.2011 - Hakkari'deki hain saldırıları kınamak amacıyla bugün Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen yürüyüşün ardından olaylar meydana geldi. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtinde düzenlenen yürüyüşten sonra bazı terör örgütü sempatizanlarıyla Türk gençleri arasında kavga çıktığı bildirildi. Taşların atıldığı ve sopaların kullanıldığı olaylar sırasında en az 2 Türk gencinin yaralanarak hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Berlin polisi ise, olaylarla ilgili haberlerin abartıldığını belirterek, sokak aralarında bazı kovalamacaların yaşandığını, ancak şu ana kadar yaralanan ya da gözaltına alınan olmadığını açıkladı.

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