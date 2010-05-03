Terörsitlerce basılan karakola 'yine geleceğiz' telefonu

T24 -

'Aslanlarım, yavrularım, korkmayın!'

Teröristten gülerek 'yine geleceğiz' telefonu

İlk saldırıdan sonra karakoldan dışarı çıkmaya çalışan askerler ateş altında kalarak şehit oldu. Edinilen bilgilere göre, teröristler ilk olarak komutanın odasını hedef aldı.Zaman gazetesinden Ali Haydar Gözlü'nün haberinde saldırıyla ilgili çarpıcı detaylar veriliyor. Karakola düzenlenen saldırı şöyle gerçekleşti:Yaklaşık 50-60 kişilik terörist grup saat 22:45 sularında baskın yaptı. İlk önce karakol komutanının odasını hedef alan terörist grup, Türkçe ve Kürtçe olarak "Karakol komutanınız öldü, sizler de ölmeden teslim olun, karakol düştü" diyerek askerlerin teslim olmasını istedi.Buna karşılık saldırı sırasında karakol dışında olan tim komutanı astsubay, "Aslanlarım, yavrularım, bu şerefsizleri öldüreceğiz, korkmayın ." diyerek askerleri cesaretlendirdi. Çatışma özellikle 45 dakika yoğun bir şekilde sürdü. Karakolun içine kadar giren teröristler, saatlerce burada kaldı.Olay sırasında yaralı askerler saatlerce takviye ekibin gelmesi için bekledi. Askeri birlikler ancak sabahın ilk ışıklarıyla geldi. Tunceli Devlet Hastanesi'nden 3 ambulans ve 10 kişilik sağlık ekibi bile takviye güçlerden daha önce geldi.Saldırı sabahında karakolu tekrar arayan PKK'lı kadın terörist gülerek, "Yeni komutanınız kim oldu, yine geleceğiz" ifadesini kullandı. Saldırı sonrasında karakol binasında patlamamış el bombası bulunurken, barut kokusu da halen hissedilmekteydi.