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'Terörle suçlanması kabul edilemez'

Cizre'deki kuyularla ilgili olarak tutuklanan Albay Temizöz'ün avukatı İşler, tutuklamanın hukuken kabul edilemez olduğunu söyledi

28 Mart 2009 02:00

Tutuklanan Kayseri İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cemal Temizöz'ün avukatı Hikmet İşler, "müvekkilinin terör örgütlerinin işlediği suçlara benzer nitelikteki bir suçtan dolayı suçlanması ve tutuklanması hukuken kabul edilemez olduğunu" ileri sürdü.

İşler, bürosunda düzenlediği basın toplantısında, Temizöz'ün "silahlı örgüt üyesi olmak" suçundan tutuklandığını anımsatarak, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "gizlilik" kararı aldırıldığı için dosyadaki isnatları ve suçlamaları tam olarak öğrenemediklerini belirtti. İşler, "savunma ve itiraz haklarının Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından engellendiğini" savundu.

Müvekkilinin 1993-1995 yılları arasında Cizre İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yaptığını anımsatan İşler, "bu süreçte bazı faili meçhul olaylarda azmettirici olarak rol oynadığı ve silahlı örgüt üyesi olduğu" yönündeki suçlamaları kesinlikle kabul etmediklerini söyledi.

Yargıtay 9. Dairesi'nin "Şemdinli Kararı" olarak bilinen kararını anımsatan İşler, "30 yılı aşkındır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan müvekkilim bir subay olarak terör örgütü üyeleriyle, terör örgütleriyle mücadele etmiştir. Bu sebeple terör örgütlerinin işlediği suçlara benzer nitelikteki bir suçtan dolayı suçlanması ve tutuklanması hukuken kabul edilemez niteliktedir" diye konuştu.

Uyuşmazlık mahkemesi kararlarında, "bölücü terör örgütüyle mücadelede görev alan askeri şahısların tüm faaliyetlerinin askeri nitelikte" kabul edildiğini ifade eden İşler, "Bu nedenle müvekkilimizi yargılamaya görevli ve yetkili yargı yeri askeri mahkemelerdir" dedi.

Bir gazetecinin, "Temizöz'ün faili meçhul cinayetler ve kayıplarla ilgili olarak AİHM'ne şikayet edildiğine" dair haberler olduğunu hatırlatması üzerine İşler, "Yalan, kesinlikle iddia" dedi.

İşler, bir başka soru üzerine, Temizöz'ün dosyasının "Ergenekon" soruşturması ile ilgisi olmadığını, soruşturmanın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatıldığını bildirdi. Temizöz'ün adının bazı basın yayın organlarında "Ergenekon soruşturması kapsamında şüpheli" olarak da geçtiğinin belirtilmesi üzerine avukat Hikmet İşler, "Hayır, hiç alakası yok. Hiçbir bağlantısı yok" diye konuştu.

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