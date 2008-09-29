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Dünya

Terörle savaş El Kaide'yi zayıflatmadı

BBC'nin 23 ülkede yaklaşık 23 bin kişinin katılımıyla yapılan anketinin sonuçları, "terörizmle savaş"ın, terör örgütü El Kaide'yi zayıflatmayı

29 Eylül 2008 03:00

Uluslararası araştırma kuruluşu Globescan'ın yaptığı ve BBC World Service'ın yayınladığı anketin, ortalama olarak sadece yüzde 22'lik kesimin El Kaide'nin zayıfladığını, yüzde 29'luk kesimin bu savaşın hiçbir etkisinin olmadığını, yüzde 30'luk kesiminse savaşın El Kaide'yi daha da güçlendirdiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Araştırmaya katılanların çoğunluğunun El Kaide hakkında olumsuz görüşte olduğu ancak, Mısır'daki katılımcıların yüzde 20'sinin örgüt hakkında olumlu, yüzde 35'inin olumsuz görüş taşıdığı, yüzde 40'lık bir kesiminse tarafsız baktığı ortaya çıktı.

Pakistan'da da yüzde 19'luk bir kesimin El Kaide hakkında olumlu, yüzde 19'unun olumsuz görüş taşıdığı, yüzde 22'lik kesiminse tarafsız olduğu ortaya çıktı.

ABD ile El Kaide arasındaki savaşı kimin kazanmakta olduğuna ilişkin soruya ise 15 ülkeden katılımcılar bu savaşın galibi olmadığı görüşünde olduklarını söyledi.

Türkiye, Nijerya ve Kenya'daki katılımcılar arasındaki hakim görüşünse ABD'nin zafer elde ettiği şeklinde olduğu kaydedildi.

Hem Fransa hem Meksika'da yüzde 48'lik bir kesimin, terörizmle savaşın El Kaide'nin güçlenmesiyle sonuçlandığı görüşünde oldukları belirtildi.

Araştırmanın yapıldığı 23 ülkedeki katılımcıların ortalama yüzde 10'unun El Kaide'nin savaşı kazanmakta olduğunu, yüzde 22'lik kesimin ABD'nin bu savaştan zaferle çıkacağını, yüzde 47'lik bir kesiminse savaşın galibi olmayacağını düşündüğünü ortaya koydu.

Araştırmanın ABD bölümü

Araştırmaya ABD'de katılanların yüzde 34'ü El Kaide'nin zayıfladığını düşünürken, yüzde 26'lık kesim terörizmle savaşta sonuç alınamadığını, yüzde 33'lük kesiminse El Kaide'nin daha da güçlendiği kanısını taşıdığını ortaya koydu.

Araştırma, 8 Temmuz-12 Eylül 2008 tarihleri arasında 23 ülkeden 23 bin 937 katılımcıyla yapıldı.

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